Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 апреля 2021 года: 1175 заболевших COVID-19 за сутки и еще 10 умерших

В Беларуси продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси обнародовали новую статистику по заболеваемости коронавирусом на воскресенье, 11 апреля. Обновленные данные пресс-служба ведомства опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так стало известно, что за минувшие сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 175 человек. За весь период пандемии это число уже составляет 336 тысяч 38 заболевших.

- За сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 379 пациентов, - назвали в Минздраве число выздоровевших.

И констатировали, что за все время коронавирусом в стране переболели и были выписаны из больниц уже 326 тысяч 487 пациентов, с подтвержденным коронавирусом.

Еще в ведомстве сообщили о смерти 10 человек с установленным диагнозом COVID-19. В Минздраве заявили, что за весь период пандемии коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 354 пациента с выявленным «ковидом».

Что касается выполненных тестов, то только за последние сутки было сделано более 18,5 тысячи исследований. А за весь период уже свыше 5,55 тестов на коронавирус.

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