Сгорели ограды, кресты и венки: в день молитв за умерших в Бресте загорелось городское кладбище

Огонь уничтожил кресты и ограды на четырех могилах брестского кладбища. Фотоиллюстрация: МЧС.

О том, что в областном центре в субботу, 10 апреля, произошел пожар на кладбище, проинформировала пресс-служба УМЧС по Брестской области в суточной сводке.

В МЧС звонок о пожаре на брестском кладбище поступил около 15.45 часов. Звонивший рассказал о загоревшихся могилах на городском кладбище «Плоска».

Прибывшие пожарные смогли оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. В итоге огнем уничтожены деревянные ограды, кресты и венки только на четырех могилах. В огне никто не пострадал.

По факту возгорания проводится проверка.

Но не исключается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем: например, неосторожно установленная лампадка или зажженная свечка.

К слову, именно 10 апреля в Беларуси православные отмечают праздник Родительской субботы - день особый молитвы за усопших. В последний перед Пасхой день поминовения умерших верующими принято посещать церкви и кладбище, подавать милостыню и поститься.

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