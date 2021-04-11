За три года не жили в доме ни дня: вот как в Беларуси будут признавать дома пустующими

Выявлять жилье для отчуждения в Беларуси будут специальные комиссии при райисполкомах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что Александром Лукашенко был подписан указ об отчуждении пустующих домов на селе.

Белорусские власти считают, что не нужные прежним владельцам дома в деревнях, для других станут решением жилищного вопроса, а заодно и решением проблемы вымирания деревень.

В интервью sb.by представитель Минского облисполкома рассказала, по каким критериям в Беларуси дома будут признаваться пустующими или ветхими.

- Пустующими признаются жилые дома, в которых владельцы не проживали ни одного дня в течение последних трех лет, - пояснила Елена Спирченкова, главный специалист управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома.

При этом к ветхим домам будут причислять жилье в аварийном состоянии и грозящие обвалиться, даже если владелец жил там чуть больше года назад. А, кроме того, не принимает мер по сносу или реконструкции дома.

Выявлять жилье для отчуждения будут спецкомиссии при райисполкомах. Сначала дома будут включать в реестр пустующих и ветхих, а затем и продавать. Напомним, продавать отчужденное жилье будут за одну базовую величину или за 29 белорусских рублей. Стартовой на аукционе будет рыночная стоимость дома, но она сможет последовательно снижать вплоть до 1 базовой.

Кстати, планируется, что через пару лет, в январе 2023-го года в Беларуси будет создан и начнет работать Единый реестр пустующих домов. В полную базу будут загружать весь перечень отчужденного жилья с фото и описаниями. Пока же искать сведения о пустующей недвижимости лучше на официальных сайтах райисполкомов.

После покупки такого жилья у нового владельца будет год на реконструкцию или капремонт дома и хозпостроек, наведение порядка. Однако переезжать в дом на ПМЖ необязательно, это может быть дача.

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