Фотофакт: у станции метро Октябрьская 11 апреля выставили почетный караул

Фото: Минский метрополитен

Теракту, который называют самым страшным в истории новейшей Беларуси, сегодня, 11 апреля 2021 года, 10 лет. В 2011 году в 17.56 на станции «Октябрьская» в минском метро прогремел взрыв. Здесь мы собрали рассказы очевидцев и пострадавших за 10 лет,

В годовщину теракта у станции метро «Октябрьская» выставили почётный караул. Люди несут цветы в память о погибших. Теракт унес жизни 15 человек - 11 погибли на месте, еще четырех не удалось спасти в больницах.

Слова скорби высказывают и работники метро.

- Работники метро скорбят, вспоминая всех жертв теракта. Горькая память об этой трагедии навсегда останется незаживающей раной на сердце Беларуси. Всем нам нужно помнить, как хрупка человеческая жизнь, как важно сохранить мир и покой на нашей земле, - пишет телеграмм-канал Минского метрополитена.