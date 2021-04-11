Лоукост WizzAir снова в Беларуси! 11 апреля состоялся рейс Будапешт - Минск

О регулярных рейсах WizzAir в Минск белорусам остается пока только мечтать. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В аэропорту Минска 11 апреля приземлился самолет Airbus A320 венгерского лоукоста WizzAir. Перелет рейса W69001 длился полтора часа. Этим рейсом прилетела венгерская команда по мини-футболу, матч «Беларусь-Венгрия» пройдет 13 апреля. А о регулярных рейсах WizzAir в Минск белорусам остается пока только мечтать.

В аэропорту Минска 11 апреля приземлился самолет Airbus A320 венгерского лоукоста WizzAir.

Напомним, кроме авиакомпании «Победа», которой разрешили рейсы в Минск и Гомель, в Беларусь авиакомпании-лоукосты не летают. По мнению министра транспорта Беларуси, для появления в нашей стране авиакомпаний с дешевыми билетами нужен большой пассажиропоток.

В 2018 году лоукост-авиакомпания WizzAir совершила рейс из Будапешта в Брест. На нем прилетала на товарищеский матч футбольная команда Венгрии и некоторые болельщики, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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