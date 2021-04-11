Возвращается еще один фестиваль. Организаторы рассказали, как будут защищать гостей от коронавируса

Vulitsa Ezha -2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Недавно о возвращении сообщили организаторы музыкального фестиваля Рок за Бобров. Сейчас стало известно о том, что летом пройдет еще один фестиваль - большой городской пикник Vulitsa Ezha. В афишах значится, что за лето он пройдет трижды: в планах провести его 5-6 июня, 10-11 июля и 21-22 августа. Хоть фестиваль и проходит на свежем воздухе в Ботаническом саду, но все равно актуален вопрос о мерах безопасности, учитывая ситуацию с коронавирусом.

- Наша основная задача - сделать пребывание гостей на городском пикнике не только приятным, но и безопасным. Поэтому нами будут приняты меры по соблюдению социального дистанцирования в гостевых зонах на фудкорте и других локациях, - рассказывают организаторы. - Также на фудкорте будут дополнительно установлены зоны с антисептиком. Кроме того, весь персонал на мероприятии будет обязательно использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Музыкальную программу организаторы объявят позже. Билет на один день фестиваля стоит 10 рублей, абонемент на все 6 дней - 50 рублей.

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