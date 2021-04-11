Взрыв в 17.56, лежащая из-за звонков связь и «скорые»: вспоминаем 11 апреля 2011 года по фотографиям «Комсомолки»

Фото: Сергей ГАПОН

В эти минуты десять лет назад на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв. Через несколько минут о нем сообщили по телевизору. Все стали звонить своим близким, чтобы убедиться в том, что они в безопасности. Из-за количества звонков не выдержали мобильные сети. Звонили мобильные телефоны и в карманах у тех, кто уже не мог ответить.

Вспоминаем по фотографиям тот страшный вечер.

Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

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