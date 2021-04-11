В ГАИ рассказали, какие дороги лучше объехать в ночь с 11 на 12 апреля в Минске

На минских дорогах нанесут новую разметку
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В ночь с 11 на 12 апреля на минских дорогах нанесут дорожную разметку. Конкретные участки называет БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- улица Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Немига;
- улица Немига, от улицы Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича;
- улица Сторожевская;
- Игуменский тракт;
- развязка улица Аранская - улица Ленина;
- улица Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской;
- улица Аэродромная;
- МКАД, от 40-го км до 52-го км;
-улица Маяковского;
- улица Тимирязева;
- улица Свердлова.
В ГАИ советуют водителям выбирать маршрут исходя из этой информации и быть внимательными на этих участках дорог.