В ГАИ рассказали, какие дороги лучше объехать в ночь с 11 на 12 апреля в Минске

На минских дорогах нанесут новую разметку Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ночь с 11 на 12 апреля на минских дорогах нанесут дорожную разметку. Конкретные участки называет БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- улица Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Немига;

- улица Немига, от улицы Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича;

- улица Сторожевская;

- Игуменский тракт;

- развязка улица Аранская - улица Ленина;

- улица Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской;

- улица Аэродромная;

- МКАД, от 40-го км до 52-го км;

-улица Маяковского;

- улица Тимирязева;

- улица Свердлова.

В ГАИ советуют водителям выбирать маршрут исходя из этой информации и быть внимательными на этих участках дорог.