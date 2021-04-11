Министр образования прокомментировал информацию о том, что родители не могут вмешиваться в учебный процесс

Министр образования Игорь Карпенко Фото: ctv.by

Министр образования Игорь Карпенко в эфире СТВ прокомментировал нововведения Кодекса образования.

-Самая резонансная тема, что в интернете активнее всего распространилось, - о том, что родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс. Объясните, пожалуйста, что это значит и что подразумевается под вмешательством в учебный процесс? - обратилась к Карпенко журналистка.

- Это непонятно чьи интерпретации, - отреагировал министр образования. - Я бы этим распространителям информации, которые делают это в Telegram-каналах, посоветовал бы взять Кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно – 500 страниц – надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.

По словам Карпенко, в новый Кодекс добавили только то, что "порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования".

- Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители – такие же участники образовательного процесса и бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребенок немотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно – нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация, - прокомментировал глава Минобра.

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