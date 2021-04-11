Фотофакт: на Цнянке выпустили на волю около 40 летучих мышей, которые зимовали в холодильнике

После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках. Именно в таком виде животные проживают зиму в реабилитационном центре летучих мышей "Кажанаполис" в Минске, куда их привозят из разных городов Беларуси. В воскресенье 11 апреля летучих мышат снова выпустили в дикую природу. Около 40 особей разного возраста и вида отпустили на Цнянском водохранилище. Показалось, что после зимней спячки они не хотели улетать: сидели на руках, некоторые мышки решались на полет только минут через 10. Некоторых приходилось садить прямо на деревья.

Смотрите, как это было!

Держали мышат в перчатках: они могут укусить Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторых подсаживали прямо на деревья. Казалось, что они не сильно спешили улетать Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет весной летучих мышей выпускают на волю Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зимой мыши живут в мешочках в специальных холодильниках Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 40 летучих мышей теперь будут жить в дикой природе Фото: Павел МАРТИНЧИК

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