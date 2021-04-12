В Минске ГАИ со стрельбой останавливало пьяного бесправника на угнанном Rover

Минчанин угнал "Ровер", который ему пригнали на ремонт. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент с погоней за нетрезвым водителем происходил в Минске в воскресенье, 11 апреля. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

Так на развязке Игуменский тракт - внутренне кольцо МКАД около 08.50 часов гаишники заметили в потоке «Ровер», машина ехала виляя и неуверенно. Водителя попросили остановиться, но он не выполнил требование - началось преследование. К погоне присоединились несколько экипажей ГАИ.

Вскоре нарушитель выехал из Минска на республиканскую трассу Р23. Задержали угонщика в поселке Слобода, он остановился после двух предупредительных выстрелов.

- Нарушителем оказался 33-летний минчанин - бесправник. Мужчина никогда не получавший водительское удостоверение, в этот раз еще оказался за рулем угнанного «Ровера». Машину ему пригнали на ремонт, а он самовольно стал кататься на авто выпившим. Ранее минчанин уже неоднократно привлекался к ответственности по линии ГАИ. А в 2010-ом и 2015-ом был осужден за пьяное вождение (ст.317 УК РБ), - прокомментировали в УГАИ.

Медосвидетельствование выявило 0,72 промилле.

Ведется проверка. СК даст правовую оценку действиям нарушителя.

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