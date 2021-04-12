В выходные на выезде из Беларуси стояли почти 2000 фур: узнали, как за сутки изменилась ситуация

Дальнобойщики стоят в очередях, чтобы выехать из Беларуси. Фото: ГПК.

На утро понедельника, 12 апреля, на выезде из Беларуси «застряли» свыше 1700 грузовиков, сообщает сайт ГПК на 06.00 часов.

Таким образом, за сутки сильно не изменилась ситуация с заторами на госгранице. В воскресенье на границе стояли в ожидании примерно 1900 фур.

Самое большее число грузовиков наблюдалось на границе с Литвой. Сейчас это так же: выезда на белорусско-литовской границе ожидают более 1190 грузовых авто. Ни в одном из пунктов пропусков в Литву нет очереди менее чем из двухсот фур.

Не быстро пройти и белорусско-латвийскую границу. В пункте пропуска «Григоровщина» ожидают выезда свыше 130 большегрузов, еще более 50 машин «застрялили» в «Урбанах».

Также наблюдается скопление грузовиков на белорусско-польской границе. Всего выезда в Польшу ожидают свыше 290 фур. Самая большая очередь выстроилась а «Брузгах».

Наблюдается скопление даже и на выезде в Украину. Так в «Новой Гуте» выезда ожидают свыше 50 машин, сутки назад их было на десяток больше.

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