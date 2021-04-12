Глава Минобразования сказал, как будет проходить вступительная кампания в Беларуси в 2021 году

Министр образования сказал, введут ли изменения во вступительную кампанию в Беларуси в 2022 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что вступительная кампания 2021-го года в вузы пройдет в Беларуси без изменений в правилах, сообщил в эфире СТВ министр образования.

По словам Игоря Карпенко, в этом году вступительная кампания не будет претерпевать изменений. Однако уточнил, что новые правила приема Минобразования уже подготовил, а сейчас они обсуждаются.

- Новые правила приема разосланы по всем заинтересованным структурам, предложения выкладывали на сайте министерства. Это возможность совмещения некоторых выпускных экзаменов в школе с централизованным тестированием и использование их результатов при поступлении в высшее учебное заведение, - прокомментировал министр.

Также есть ряд вопросов, которые будут детально рассматриваться на Республиканском педсовете. А именно - особые подходы, связанные с содержанием вступительной кампании и другие. Педсовет пройдет в августе 2021-го года, по его итогам и «будет объявлен старт» возможным изменениям.

- Чтобы их ввести, понадобится определенное время, - заметил Карпенко.

Уточняя, будут ли нововведения во вступительную кампанию в Беларуси введены уже в 2022-ом году, министр образования ответил:

- Возможно, если будут приняты какие-то концептуальные вопросы в том виде, в котором мы предлагаем, то может и года через два, не раньше, - резюмировал Карпенко.

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