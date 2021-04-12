С 12 апреля Беларусь открывает новые пункты пропуска на границе с Литвой

В ГПК рассказали об открытии еще трех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что с понедельника, 12 апреля, на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска прибавляются еще три, сообщили в Госпогранкомитете

Так к действующим пунктам пропуска Каменному Логу, Котловке, Беняконям и Привалке добавится оформление и в трех других пунктах. Однако в ГПК уточняют, что во вновь открытых пунктах будут действовать некоторые ограничения.

Пункт пропуска Видзы (Твярячус с литовской стороны - Прим.) будет предназначаться для пересечения границы физлицами независимо от их гражданства, пустыми грузовиками и транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров, техмассой не более 3,5 тонны и не более чем с 8 пассажирскими местами. А также для перемещения товаров личного пользования.

В Лоше (Шумкасе) также пересечь границу смогут физлица и маршрутки до 3,5 тонн с 8 пассажирскими местами, но для грузовиков, даже и пустых, пункт пропуска не доступен.

А вот пункт пропуска Лынтупы (Папялякис) будет предназначаться уже только для грузовиков, которые перемещают через границу крупногабаритные или тяжелые грузы, если у них в наличии соответствующее разрешение.

В Госпогранкомитете при этом напомнили, что из-за эпидситуации действуют особые правила пересечения госграницы Беларуси. Напомним, для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике, выезд через наземные пункты пропуска временно приостановлен. Исключение только для некоторых категорий.

Вероятно, открытие новых пунктов пропуска поможет разгрузить непростую ситуацию с грузовиками на выездах из Беларуси в страны Евросоюза.

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