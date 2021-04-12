Две новых специальности открыли в МГУ имени А.А.Кулешова. Фото: pixabay

Новые специальности появились в МГУ имени А.А.Кулешова на факультете экономики и права. Об этом сообщает сайт Могилевского облисполкома.

В частности, это «социальные коммуникации» и «экономическая информатика». В вузе считают, что выпускники будут востребованы на рынке труда.

«Экономическая информатика» – это знания из области IT и экономики. Выпускники получат квалификацию – экономист-информатик. Такой специалист сможет использовать самые современные цифровые технологии в управленческой, инвестиционной деятельности и бизнес-планировании.

Вторая специальность – «Социальные коммуникации» – это IT, маркетинг и технологии PR. После обучения здесь можно будет работать в государственных компаниях, органах местного управления и самоуправления, СМИ, маркетинговых и рекламных агентствах, частном бизнесе.

Все подробности о новых специальностях можно будет узнать 17 апреля. С 11.00 до 12.00 на факультете экономики и права пройдет день открытых дверей в онлайн-формате на странице вуза в соцсети «ВКонтакте».

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