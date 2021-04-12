Телеканалу Euronews не разрешили продолжать вещание в Беларуси

Euronews прекращает вещание в Беларуси. Фото: pixabay

Телепрограмма Euronews прекращает вещание в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.

«12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек», – поясняется в сообщении.

Также в Мининформе сообщили, что одновременно с прекращением показа Euronews в Беларуси начнет вещание «Победа». Это телепрограмма российского производства о Великой Отечественной войне. Ее запустила к 75-летию Победы группа «Первого канала».

На этом телеканале можно увидеть классику советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о войне.

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