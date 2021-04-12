Белорусский спортсмен Арман-Маршалл Силла стал чемпионом Европы по тхэквондо

Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла. Фото: Instagram @armanmarshall

В воскресенье, 11 апреля, в Болгарии завершился чемпионат Европы по тхэквондо. Белорусский спортсмен Арман-Маршалл Силла выиграл в заключительный день чемпионата в Софии золотую медаль в категории свыше 87 килограммов, сообщает ресурс allsportinfo.ru.

- Я еще сам не понял, что происходит, не знаю, как так вышло. Но мы случайно выиграли третий раз Европу, - поделился Силла с подписчиками в Инстаграме.

Свое сообщение он подписал также: «Ну теперь точно вернулся».

На пьедестал с белорусским тхэквондистом взошли российский спортсмен Владислав Ларин (2 место), а также разделившие бронзу испанец Иван Гарсиа и украинец Андрей Гарбар.

Арман-Маршалл Силла: «Ну теперь точно вернулся». Фото: Instagram @armanmarshall

СПРАВОЧНО: Арман-Маршалл Силла добился серьезных успехов в 2014-ом и 2016-ом годах, когда завоевал золотые медали чемпионатов Европы. Самым главным его достижением стала первая в истории белорусского тхэквондо путевка на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. К сожалению, на Играх Силла не выступил, его дисквалифицировали на 4 года (с 20 июля 2017-го по 11 февраля 2021-го), аннулировав все результаты с 13 июля по 11 августа 2016-го года. После снятия дисквалификации спортсмен вернулся в большой спорт.