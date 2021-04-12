Мужчина пропал в лесу в Узденском районе. Фото: pixabay

Пропавшего в лесу мужчину ищут в Узденском районе. Он исчез 11 апреля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«11 апреля в 17.00 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Тристенец Узденского района Минской области гражданине 1978 года рождения. Пропавший не обнаружен», – уточнили в МЧС.

Там добавили, что поиски исчезнувшего продолжаются 12 апреля.

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