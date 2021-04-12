В ДТП на МКАД в Минске пострадала семья с тремя детьми в машине

Вечером в Минске в ДТП попали сразу три машины. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О том, что в аварии на МКАД пострадала семья с тремя детьми в авто в понедельник, 12 апреля, проинформировала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

ДТП произошло в Минске вечером в воскресенье, 11 апреля. Около 22.00 вечера водитель «Фольксвагена» в пределах девятнадцатого километра внешнего кольца МКАДа заметил животное на дороге. Мужчина резко затормозил и случился «паровозик». В «Фольксваген» сзади врезалась попутная «Мазда», а уже в нее идущий следом «Опель».

Один водитель затормозил пред животным на дороге, а другие не успели. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Во время столкновения были травмированы все люди, ехавшие в «Мазде». Это семья: отец, мать и трое их детей 2020-го, 2018-го и 2009-го годов рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, - прокомментировали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

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