В Минэнерго рассказали, как прошли испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Фото: pixabay

Испытания белорусской энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Ливтой проходили в два этапа – 8 и 11 апреля и завершились успешно, сообщили в Министерстве энергетики.

В этот период отключались все межгосударственные линии электропередачи на белорусско-литовском сечении.

Главная цель – проанализировать складывающиеся режимы работы на энергообъектах Беларуси, а также оценить достаточность разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

По словам заместителя генерального директора - главного диспетчера ГПО «Белэнерго» Дениса Ковалева, испытания прошли успешно и показали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской.

– Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании. Данные технические мероприятия должны быть реализованы в срок до 2023 года, – добавил он, его словам приводит Telegram-канал Минэнерго.

В министерстве уточнили, что белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них – элементы системообразующей сети 330 кВ, по которым можно технически обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Беларуси. Остальные линии электропередачи используют для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов как со стороны литовской, так и белорусской энергосистемы.

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