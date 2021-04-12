В отношении основателей фонда солидарности BYSOL завели уголовное дело, а их самих объявили в розыск

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика. Фото: Facebook Андрей Стрижак.

О том, что на основателей фонда солидарности BYSOL заведено уголовное дело, проинформировала пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что уголовные дела в отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика возбуждены УСК по Минску (ч.1 и ч.2 ст.342, ст.361-2 УК РБ).

Заявляется, что СК совместно с ГУБОПиК МВД смог выявить факты организации и передачи основателями BYSOL денежных средств «для последующего их использования в преступной деятельности». В частности Леончика и Стрижака обвиняют в том, что поступившие деньги они использовали для оплаты штрафов за участников протестов и на возмещение объявленного ущерба. Причем подчеркивается, что происходило это на «системной основе».

Еще в СК считают, что BYSOL финансировал «экстремистское формирование, созданное в виде объединения деструктивных дворовых чатов».

- Вынесены постановления о привлечении Стрижака и Леончика в качестве обвиняемых. Они объявлены в межгосударственный розыск, - заявили в СК.

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