В Минобороны заявили о призыве 10 тысяч человек в армию весной 2021 года

Под ружье весной 2021 года Минобороны намерено поставить почти 10 тысяч человек. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Стало известно, что Минобороны запланировало весной 2021-го года поставить под ружье около 10 тысяч призывников. Подробности сообщила пресс-служба военного ведомства в официальном телаграм-канале.

Так сообщается, что новобранцев общей численностью около 10 тысяч человек планируют отправить на «укомплектование Вооруженных Сил». А также в другие войска и воинские формирования.

Особенностью весеннего призыва 2021-го года станет то, что в армию призовут студентов белорусских вузов. Студенты будут служить на так называемой резервной службе.

- На службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу, - прокомментировали в Минобороны.

Поясняется, что сейчас в апреле на завершающем этапе работа медкомиссий по обследованию призывников, идут заседания призывных комиссий и т.д.

Призыв и отправление в войска начнется с 14 мая 2021-го года. А уже с 12 июня новобранцы начнут давать военную присягу.

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