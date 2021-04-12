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Политика12 апреля 2021 11:43

В Минобороны заявили о призыве 10 тысяч человек в армию весной 2021 года

Еще в военном ведомстве рассказали, что во время весеннего призыва в армию отправятся студенты некоторых белорусских вузов
Надежда БУТОВИЧ
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Под ружье весной 2021 года Минобороны намерено поставить почти 10 тысяч человек.

Под ружье весной 2021 года Минобороны намерено поставить почти 10 тысяч человек.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Стало известно, что Минобороны запланировало весной 2021-го года поставить под ружье около 10 тысяч призывников. Подробности сообщила пресс-служба военного ведомства в официальном телаграм-канале.

Так сообщается, что новобранцев общей численностью около 10 тысяч человек планируют отправить на «укомплектование Вооруженных Сил». А также в другие войска и воинские формирования.

Особенностью весеннего призыва 2021-го года станет то, что в армию призовут студентов белорусских вузов. Студенты будут служить на так называемой резервной службе.

- На службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу, - прокомментировали в Минобороны.

Поясняется, что сейчас в апреле на завершающем этапе работа медкомиссий по обследованию призывников, идут заседания призывных комиссий и т.д.

Призыв и отправление в войска начнется с 14 мая 2021-го года. А уже с 12 июня новобранцы начнут давать военную присягу.

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