Рука мужчины застряла в дымоходе печи – спасатели разобрали часть кладки и вытащили пострадавшего. Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли мужчину, рука которого застряла в дымоходе печи. Об этом сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«10 апреля в 16-00 спасателям поступило сообщение о заблокированной руке гражданина в технологическом отверстии печи в частном жилом доме в поселке Белоозерный Лепельского района», – рассказали в МЧС.

На место ЧП прибыл боевой расчет пожарной аварийно-спасательной части №1 Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

«Внутри дома командир отделения Михаил Кравченко сразу же увидел, что возле отопительной печи сидит мужчина. Обследовав печь и руку застрявшего, спасатели Михаил Кравченко и его товарищ старший пожарный Виктор Левкович разобрали часть кирпичной кладки и при помощи шанцевого инструмента достали руку мужчины из отверстия», – уточнили в МЧС.

Мужчина не пострадал, также он не нуждался в медицинской помощи.

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