Лукашенко летит в Азербайджан на встречу с президентом Алиевым

Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан. Фотоиллюстрация: пресс-служба президента.

О том, что уже в ближайшие дни Александр Лукашенко вылетит в Азербайджан, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

Так с визитом в Азербайджан Александр Лукашенко направится уже во вторник, 13 апреля. Планируется, что зарубежная командировка будет двухдневной.

В пресс-службе уточняют, что повестка будет насыщена в плане переговоров. Так Александр Лукашенко будет общаться с Ильхамом Алиевым в рамках двух встреч. Первая - по прилету в Баку, а вторая уже в неформальной обстановке.

Официальные переговоры запланированы на среду, 14 апреля.

- Встреча белорусского и азербайджанского президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций, - уточнили в пресс-службе.

Обсуждать на высшем уровне будут межгосударственные отношения Беларуси и Азербайджана, торговое и экономическое взаимосотрудничество, промышленную кооперацию, продовольственные поставки и т.д. Уточняется, что в повестках также вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, научно-технический вектор, образовательная и туристическая темы.

- Главы государств намерены также обсудить актуальные вопросы международной повестки дня, - прокомментировали в пресс-службе.

Планируется, что переговоры завершатся подписанием двусторонних документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко позвонил премьеру Армении и президенту Азербайджана.

Белорусский президент поговорил с обеими сторонами о ситуации в Нагорном Карабахе (подробности).

Ильхаму Алиеву провел экскурсию тот же экскурсовод, что и его отцу 37 лет назад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Беларусь всего на день (подробности).

«Изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен»: в Минске говорили о распределении полномочий между органами власти.

30 марта Александр Лукашенко провел совещание на эту тему (подробности).