Певец Александр Буйнов внезапно пропал с афиш «Славянского базара в Витебске» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Очередной известный певец не приедет на фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году: с афиш внезапно исчезло имя Александра Буйнова.

Ожидалось, что народный артист России выступит на концерте «Золотой хит», запланированном на ночь с 16 на 17 июля. Однако больше его имени нет в списке участников.

На сайте артиста сообщается, что на ближайшее время у него нет запланированных концертов, при этом сам певец пока не прокомментировал ситуацию.

Отметим, что он пропустил фестиваль «Славянский базар» и в прошлом году, но тогда это было связано с проблемами со здоровьем. Буйнову удалили желчный пузырь.

Однако в 2020-м году он принял участие в записи песни со словами «Любимую не отдают». Его раскритиковали пользователи соцсетей. Представителям Буйнова пришлось объяснять произошедшее публично.

По словам директора певца, тот о политике и не думал. Ему просто предложили спеть, сообщив, что уже согласились Басков и Киркоров. Буйнов решил, что это хорошая компания, а о цитате Лукашенко в тексте этой композиции он якобы и не знал вовсе.

Напомним также, что от участия в концертах в Витебске ранее уже отказались такие популярные артисты, как Наташа Королева, Михаил Галустян, группа «Рондо», украинская певица Maruv и другие.

Читайте также:

Певица Наташа Королева не будет выступать на «Славянском базаре» в этом году

Ранее ряд звезд эстрады и шоу-бизнеса также отказались от участия в фестивале (подрообности).

В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале

И добавили, что «артисты и зрители не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения» (подробности).

Михаил Галустян прокомментировал информацию о своем участии в «Славянском базаре»

Шоумен даже не думал ехать на этот фестиваль, а информацию, опубликованную в афише, назвал фейком (подробности).