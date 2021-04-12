До +19°С и кратковременные дожди: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 13 апреля

Теплая и влажная погода будет в Беларуси во вторник, 13 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теплая и влажная погода будет в Беларуси во вторник, 13 апреля, сообщили в Белгидромете.

В этот день в республике ожидается переменная облачность. По восточным, а утром и днем и по западным районам Беларуси местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем по западу с порывами до 12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +3°С до +9°С в отдельных районах будет прохладно: от 0°С до +2°С. Днем воздух прогреется до +13°С… +19°С, по западу страны прогнозируется от+6°С-до +12°С.

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В частности, по погоде в этот день судили, каким будет лето (подробности).