Фотофакт: в жировках теперь написано о «мифах о бчб-флагах» и о высоком рейтинге президента Беларуси

В минских жировках теперь написано о «мифах о бчб-флагах» и о высоком рейтинге президента Беларуси.

12 марта минчане стали получать извещения об оплате за жилищно-коммунальные услуги аз март. Помимо традиционной информации – тарифах, объемах оказанных услуг и общей стоимости размера оплаты, на обратной стороне теперь содержится интересная информация. «ВНИМАНИЕ! Не дайте себя обмануть! Мифы о бчб-флаге» - гласит заголовок информационного блока жировки.

«О глубоких исторических корнях

До событий 1917 года такой элемент национальной символики отсутствовал. Поэтому запомните: утверждения о якобы древнем происхождении бчб-флага — навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф!

О значимости БНР

Самопровозглашенная Белорусская народная республика позиционировала бчб как свой символ. Ее руководство приветствовало немецкого кайзера. БНР так и не стала полноценным государством. При этом тогда под бчб пролили немало крови белорусов различные бандгруппировки, в том числе отряды печально знаменитого палача С. Булак-Балаховича.

О «героической» истории

Бчб — это флаг предателей и палачей своего народа. В годы немецко-фашистской оккупации «официальный статус» бчб-флага был одобрен и утвержден германскими оккупационными властями. Он вывешивался на мероприятиях с участием генерального комиссара генерального округа «Белорутения», других гитлеровских должностных лиц. Предатели с бчб-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на бчб-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Верховный Совет -БССР 12-го созыва в 1991 году под давлением депутатов-националистов из БНФ утвердил бчб как государственный флаг. Но конец этой авантюре положил народ. На референдуме 1995 года более 75% белорусов высказались против бчб и за принятие в качестве государственного нынешнего красно-зеленого флага Республики Беларусь».

В минских жировках теперь написано о «мифах о бчб-флагах» и о высоком рейтинге президента Беларуси.

Вторая часть информационной части жировки посвящена некоторым результатам республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление», который проводился с 12 января по 8 февраля. В жировке сказано, что «Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей Беларуси. -72,4% белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. -57,8% респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованны»

Согласно этим данным на вопрос: «Как вы относитесь к публичному использованию бело-красно-белого флага?» — отрицательно ответили 62%.