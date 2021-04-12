СМИ США: Египет хочет выпускать белорусские «Полонезы» и «Буки»

Модернизированный «Бук-МБ3К» на шасси МЗКТ - главная новинка на выставке MILEX-2019. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Египет собирается запустить лицензионное производство ряда современных белорусских систем вооружения, этом сообщает американское военное издание Military Watch со ссылкой на ряд египетских источников. Сообщается, что Египта заинтересован в шести различных типах вооружений. По этим данным больше всего Египет заинтересован в нашей системе ПВО «Бук-МБ3К». Считается, что ЗРК способен обнаруживать самолеты противника на расстоянии до 130 километров и сбивать — на 70 километрах. При этом система, как ожидается, дешевле, чем российский БуК-М3 «Викинг» или С-350. Производство белорусских «Буков» по лицензии позволит Египту полностью перевооружить свою ПВО со старых систем типа советской С-75. Помимо «Бука» Египет хочет производить РСЗО «Полонез», которым может заменить арсеналы ракет «Скад» и «Хвасон-5». Кроме двух этих моделей Египет может договориться о производстве беспилотников, боевого модуля «АДУНОК» и систем управления огнем.

Напомним, «Полонез» впервые показали в 2015 году. Реактивная система залпового огня способна поражать цели на расстоянии 200 километров. Комплекс сделан на базе четырехосного шасси «Астролог» производства нашего МЗКТ. С ракетами помогли китайцы. В 2017 году показали новую ракету, которая летит на 300 километров. В 2018 году стало известно, что Беларусь продала систему залпового огня «Полонез» в Азербайджан - недовольна Армения. Дело в том, что Беларусь и Армения - соседи по ОДКБ, а Азербайджан - нет. Судя по всему, Азербайджан получил модернизированную версию «Полонезов», ракеты которых летят на 300 километров - испытания провели осенью 2017, ракеты пролетали прямо над головами жителей Гомельской и Бресткой областей.

Модернизированный «Бук-МБ3К» показали весной 2019 года.

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказал «Комсомолке» Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

Дальность обнаружения целей увеличилась на 30%, повысилась устойчивость комплекса к помехам. А недавно комплекс поставили на новое шасси Минского завода колесных тягачей. Восьмиколесная версия имеет повышенную грузоподъемность и мощность двигателя - дизельный ярославский 17-литровый мотор развивает 500 лошадей.

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