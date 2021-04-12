Тепла на два дня осталось: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси на неделе с 12 по 16 апреля

Дождливая погода установится в Беларуси с середины недели. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тепло до +19°С ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидромете.

«В воскресенье, в самый теплый день этого сезона, температура по стране была +17°С… +21°С. Сегодня за погоду продолжит отвечать теплый сектор атлантического циклона, центр которого выйдет на Скандинавию. В основном в Беларуси обойдется без осадков, только по востоку страны во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь», – уточнили синоптики, их слова приводит БЕЛТА.

Во вторник, 13 апреля, в Беларуси по восточным и западным районам местами пройдут кратковременные дожди. Будет облачно с прояснениями, ветер южный, юго-восточный днем по западу порывистый.

Температура воздуха ночью будет в пределах +3°С… +9°С, в отдельных районах – прохладнее: от 0°С до +2°С. Днем столбики термометров поднимутся до +13°С … +19°С, по Гродненской области и западу Брестской прогнозируется немного холоднее: всего +6°С… +12°С.

В среду, 14 апреля, погода испортится, в Беларусь придет похолодание. Его принесет холодный атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении. На большей части территории республики понизится температура воздуха. Погода станет облачной. Во многих регионах пройдут дожди, в крайних западных районах с мокрым снегом. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1°С по западу до +10°С по востоку Беларуси. Днем ожидается от +4 до +11°С, преимущественно по юго-востоку будет от +12°С до +17°С.

В четверг, 15 апреля, сохранится в основном облачная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит от +2°С до +9°С, днем будет от +6°С до +13°С, по юго-востоку синоптики обещают от +14°С до +16°С.

В пятницу, 16 апреля, на погоду в Беларуси повлияет циклон, который придет с Балканского полуострова на центральные районы Украины. На большей части территории нашей страны будут дожди. Днем в отдельных районах вероятны грозы. Ночью столбики термометров покажут от +3°С до +9°С. Днем будет в пределах +11°С … +17°С, по юго-западу прогнозируется от +7°С до +10°С.

Читайте также:

До +19°С и кратковременные дожди: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 13 апреля

В отдельных районах будет прохладно: от 0°С до +2°С (подробности).