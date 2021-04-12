В Гомеле продают однушку с ремонтом за $6.000. Узнали, почему так дешево

В Гомеле продают однушку с ремонтом за $6.000.

Пожалуй, самая дешевая квартира в Беларуси сейчас выставлена на продажу в Гомеле – цена “маленькой студии” – всего $6.000. К тому же, оплатить недвижимость можно и в рассрочку.

В Гомеле продают однушку с ремонтом за $6.000.

Мини-квартира находится в старой гостинице аэропорта, которую выкупили и переделали под жилье. В здании 1986 года прошел капремонт, были заменены коммуникации, установлены новые окна, счетчики на воду и электричество. У объекта собственная котельная и пункт охраны, а в перспективе собственник планирует обустроить зону барбекю с мангалом и беседкой, а также открыть сауну с бассейном, - сообщает портал realt.by. - Здание кирпичное, четырехэтажное, с холлом и парадной. Сама квартира находится на третьем этаже, приватизирована, продается в частном порядке. Площадь квартиры — всего 13 «квадратов», высота потолков — 2,6 метра. В квартире сделан ремонт — обустроен санузел и кухня, установлены стеклопакеты и двери, поставлен диван. Квартира продается всего за $ 6 тыс. Кроме того, квартиру можно купить в рассрочку на два года. При этом первоначальный взнос — от 5460 рублей, ежемесячные платежи — от 637 рублей.

В Гомеле продают однушку с ремонтом за $6.000.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ США: Египет хочет выпускать белорусские «Полонезы» и «Буки». Так эта арабская страна хочет заменить системы российского производства

Тепла на два дня осталось: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси на неделе с 12 по 16 апреля. Со среды погода испортится: похолодает и начнутся дожди

Фотофакт: в жировках теперь написано о «мифах о бчб-флагах» и о высоком рейтинге президента Беларуси. Удивительные счета на оплату коммунальных услуг стали приходить минчанам в апреле

Певец Александр Буйнов внезапно пропал с афиш «Славянского базара в Витебске». Сам артист пока никак не прокомментировал ситуацию

Лукашенко летит в Азербайджан на встречу с президентом Алиевым. У Лукашенко новая рабочая зарубежная командировка, и в этот раз не в Россию