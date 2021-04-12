Уже в третий раз: в Купаловском театре снова объявили о наборе актеров в труппу

В Купаловском театре снова объявили о наборе актеров в труппу. Фото: kupalauski.by

В Купаловском театре уже в третий раз объявили о наборе актеров в труппу. Конкурсный набор запланирован на 25 мая. Информация об этом опубликована на сайте театра.

Напомним, что первая попытка набрать актеров в труппу Купаловского театра имела место еще в ноябре 2020 года. На кастинг своих студентов направила профессор кафедры театрального творчества БГУКИ Зинаида Пасютина. На пробах также присутствовали студенты других курсов, а также из Молодечно, Бобруйска и Гомеля.

Данное прослушивание сумели пройти пять студентов Зинаиды Пасютиной: Светлана Гулевич, Илья Крук, Маргарита Горбачева, Станислав Артемьев, Надежда Азаренко. Также по результатам отбора для работы в Купаловском театре рекомендовали студентку второго курса БГУКИ Анастасию Воронкову и Василия Сушицкого, который ранее работал в Молодежном театре, а позже играл в сериалах. Все они вышли на сцену в спектакле «Паўлiнка», первый показ которого состоялся в начале марта 2021 года.

Второй конкурсный набор в труппу Купаловского состоялся 24 марта. На сайте сообщалось, что по его итогам «акцёрская трупа тэатра папоўнiлася новымi iмёнамi». Они до сих пор неизвестны.

И вот набор в труппу Купаловского театра снова объявлен.

На сайте уже появилась афиша на май. В ней по-прежнему два спектакля – «Паўлiнка» и «Вечар».

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