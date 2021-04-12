Фотофакт. В Минском зоопарке поселился новый житель – самый крупный грызун капибара

В Минском зоопарке поселился новый житель – грызун капибара. Фото: minskzoo.by

В Минском зоопарке поселился новый житель – самый крупный грызун капибара. Экзотическое животное приехало из Красноярска еще зимой. Об этом сообщили на сайте учреждения.

В зоопарке рассказали, что капибара долго привыкала к новому месту обитания. И даже сейчас при любом шорохе грызун вздрагивает и немного пугается. Животное питается зерном, зеленью, а также фруктами и овощами. Очень любит пекинскую капусту и салат Айсберг.

Капибару называют водосвинками – за неразрывную связь с водой. Грызун обожает воду и готов сутками в ней сидеть. Животное в Минске живет в вольере с бассейном в павильоне экзотариума. Его назвали Капибарин.

В Минском зоопарке поселился новый житель – грызун капибара. Фото: minskzoo.by

Длина тела этих животных – 1 – 1,35 метра, высота в холке 40 – 60 сантиметров, вес – 34 – 65 килограммов. У капибары довольно длинная и жестка шерсть. На передних пальцах четыре пальца, на задних – три. Пальцы соединены плавательной перепонкой и оканчиваются короткими, но мощными когтями.

В Минском зоопарке поселился новый житель – грызун капибара. Фото: minskzoo.by

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