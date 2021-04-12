«Темпы вакцинации от коронавируса недостаточные»: в Минске от короны привились только 22 тысяч человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 12 апреля в Минске прошло еженедельное оперативное заседание Мингорисполкома. Среди подготовки столицы к весне обсуждалась также эпидемиологическая ситуация. Была озвучена цифра: в Минске от коронавируса привили 22 тысяч человек. Сообщается, что вакцинацию прошли 73% работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 32% медработников, 13,8% работников социальной сферы и 9,8% работников системы образования столицы

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев оценил темпы вакцинации от коронавируса как недостаточные и потребовал в ближайшие две недели в корне изменить ситуацию. Первоочередная задача – обеспечить прививку максимального количества работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Таже шла речь и о масочном режиме. Заявляется, что санэпидемслужба Минска продолжает мониторинг соблюдения противоэпидемических требований в местах массового скопления людей. С начала года проверено 513 объектов, нарушения выявлены на 90. В основном они касались масочного режима, который не соблюдали в 27% проверенных объектах торговли, в 56% общепита, в 26% транспорта. 26 должностных лиц оштрафованы, выдано 24 требования о приостановке торговли и оказания услуг и 56 рекомендаций.

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