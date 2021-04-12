Фото не для слабонервных. В Витебском районе подростки стреляли в лебедя из арбалета и попали в шею – птица погибла

В Витебском районе подростки стреляли в лебедя из арбалета и попали в шею. Фото: "Наша нiва"

В Витебском районе двое подростков стреляли в лебедя из арбалета. Одна из стрел попала в шею. Птица погибла.

История произошла в воскресенье, 11 апреля, в агрогородке Ольгово Витебского района. Двое подростков приехали из Витебска на местный пруд, чтобы поохотиться на лебедей.

- Пять лет назад я купил землю в Ольгово. Там уже лебеди жили на пруду. Я сделал небольшой пирс. Птицы были почти ручные, мы все их оберегали, подкармливали и переживали о них. Даже клички дали – Лилька и Борька, - рассказал изданию «Наша нiва» местный житель Олег Корнеев.

В воскресенье, 11 апреля, Олег обратил внимание, что лебедь на пруду плавает со стрелой в шее. Он позвал соседа, а тот подтвердил, что так и есть.

- Я на протяжении получаса бегал вокруг озера по зарослям, чтобы поймать виновных. Мне уже за пятьдесят, но благодаря службе в десанте и тому, что не курю, одного подростка мне удалось поймать. У него при себе была мелкокалиберная винтовка и арбалет. Они сюда специально приехали из Витебска, чтобы на птиц охотиться. Я привел подростка к своему дому, а уже оттуда вызвал милицию и МЧС, чтобы они достали лебедя, - прокомментировал Олег.

Птицу отвезли в Витебский зоопарк, потом думал ехать в больницу, но лебедь умер.

- Мне позвонили из зоопарка и говорили, что с ними связалась мама мальчика и спрашивала, чем она может помочь оставшемуся лебедю. Мне кажется, что она могла бы помочь тем, чтобы сына нормально воспитывала. В 13 лет он в лебедя стреляет, а в 18 что будет делать? Подростка ведь даже к ответственности нельзя привлечь. Да и он мне нагло говорит: «Что вы сделаете мне? Ну на учет поставите, но кто будет мной заниматься?», - отметил Олег Корнеев.

Он также добавил, что не знает теперь, что ответить своей дочери, когда он поинтересуется, куда пропал один из лебедей.

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