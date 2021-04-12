«Готовы были купить за шесть тысяч рублей»: адвокат Сергей Зикрацкий выставлял на аукцион картину «Страж закона», чтобы помочь своим бывшим подчиненным

Адвокат Сергей Зикрацкий выставлял на аукцион картину «Страж закона», чтобы помочь своим бывшим подчиненным. Фото: страница Facebook Сергея Зикрацкого

Адвокат Сергей Зикраций выставлял на аукцион картину «Страж закона», чтобы помочь своим бывшим подчиненным. Адвокат позже сообщил, что картина была продана за три тысячи рублей.

- Картину «Страж закона» нарисовала художница Ольга Якубовская и подарила ее мне. Первое, что я подумал: «Отдам ее в Музей адвокатуры Новой Беларуси». Но потом решил ее продать. Вся моя активность за последние две недели заключается в том, чтобы достойно завершить свою адвокатскую деятельность: завершить начатые проекты, встречи с клиентами, встречи с адвокатами, которым я передаю клиентов, а также поиск работы для уволенных сотрудников. По закону мои сотрудники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением по причине прекращения моей деятельности, - написал на своей странице в Facebook Зикрацкий.

Он добавил, что для него это немаленькие деньги.

- У меня не было возможности одномоментно заплатить двухмесячную зарплату трем уволенным сотрудникам. Они мне пошли на встречу и написали заявления об увольнении по соглашению сторон. Да, с одной стороны, по закону я могу уже не выплачивать компенсацию сотрудникам. Но с другой стороны, кроме норм права есть еще и нормы морали, а также хорошие отношения с уже бывшими сотрудниками. И я им пообещал, что выплачу компенсацию, как только появится возможность, - отметил Зикрацкий.

Адвокат рассказал, что часть денег у него была, но далеко не вся. Именно по этой причине он решил выставить картину на аукцион.

- Все деньги будут отправлены моим бывшим сотрудникам, которые до последнего работали со мной и помогали защищать граждан, - подчеркнул Сергей Зикрацкий.

Позже он сообщил, что картину готовы были купить за шесть тысяча рублей, но продана она была за три тысячи - именно столько не хватало на компенсацию бывшим сотрудникам.

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