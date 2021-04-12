1165 белорусов попросили убежища в странах ЕС в 2020 году. Узнали, кто это. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свежие данные опубликованы на сайте статистической службы ЕС. Согласно цифрам, В 2020 году 1165 граждан Беларуси подались на статус беженца в странах Евросоюза. Большинство – в Польше, 385 человек. Также 140 белорусов попросили о международной защите у Германии, 100 человек — у Франции, 85 — у Нидерландов, по 80 — у Литвы и Швеции, 60 человек - в Чехии, 55 - в Бельгии, 45- в Латвии. Еще меньше белорусов подавались на беженство в Испании, Италии, Австрии, Дании, а также в Ирландии, Люксембурге, Финляндии.

Большинство тех, кто обращался за международной защитой в прошлом году, составляют мужчины — 745 человек.

Почти половина беженцев — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (510 человек).

Напомним, в 2019 году, по данным Евростата, за получением статуса беженца в ЕС обратилось 935 граждан Беларуси. При этом только чуть более трети беженцев были молодые люди от 18 до 34 лет.

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