Видеофакт. В Белыничском районе опрокинулся автовоз, перевозивший новые Geely из Минска в Могилев

В Белыничском районе опрокинулся автовоз, перевозивший новые Geely из Минска в Могилев. Фото: скриншот с видео УВД Могилевского облисполкома

В Белыничском районе опрокинулся автовоз, перевозивший новые Geely из Минска в Могилев. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

- В понедельник, 12 апреля, на 140-ом километре автодороги Минск-Могилев, 62-летний житель Пуховичского района, который двигался на автовозе Iveco в составе с прицепом из Минска в Могилев, не справился с управлением. Произошло опрокидывание транспортного средства на проезжей части. Перевозимые автомобили Geely и автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.

В УВД Могилевского облисполкома добавили, что движение было временно закрыто по причине оформления ДТП.

На данный момент движение восстановлено.

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