В Москве исчез белорусский политолог Александр Федута

Искать Александра Федуту отправится его жена Марина Шибко. Фото: Фейсбук

О том, что известный белорусский политолог Александр Федута перестал выходить на связь, стало известно вечером 12 апреля. Его жена Марина Шибко рассказала, что супруг находился в Москве, а затем связь с ним пропала.

Жена политолога намерена в понедельник сама вылететь в российскую столицу, чтобы искать там мужа, рассказала она nn.by. Пока неизвестно, что конкретно Федута делал в Москве, с кем планировал встречаться. Последний раз он обновлял свою страницу в Фейсбуке около 1 часа ночи 11 апреля.

Напомним, Александр Федута - это белорусский литературовед, политтехнолог, публицист. С 1991 по 1994 год был первым секретарем ЦК Союза молодежи Беларуси. В 1994-м был в составе первой команды Александра Лукашенко, работал в Администрации президента, затем уволился, как он объяснял - в знак протеста после проявлений цензуры в прессе.

Активно участвовал в качестве политтехнолога в ряде избирательных кампаний в России и Украине. В 2010-м работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. После разгона «площади» попал в СИЗО КГБ, был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Недавно Федута рассказывал "КП" о своих 90-х: «Вхожу в здание ЦК комсомола, слышу: «Странно, Горбачева арестовали, а ты на свободе».