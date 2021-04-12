«Из-за плохого материального положения»: задержан 55-летний минчанин, который украл у мужчины в магазине обуви мобильный телефон

Задержан 55-летний минчанин, который украл у мужчины в магазине обуви мобильный телефон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержан 55-летний минчанин, который украл у мужчины в магазине обуви мобильный телефон. Об этом сообщили в телеграм-канале милиция Минска.

- В Советское РУВД Минска обратился мужчина и рассказал о том, что после посещения магазина обуви у него пропал мобильный телефон. К причастному противоправному деянию оказался причастен уже ранее судимый неработающий 55-летний минчанин. Мужчина заметил на столе возле кассы мобильный телефон, оставленный без присмотра, похитил его и скрылся в неизвестном направлении, - проинформировали в ведомстве.

И добавили, что задержанный рассказал, что украл мобильный телефон по причине плохого материального положения.

- Выяснилось, что мужчина продал мобильный телефон на одном из рынков Минска, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 700 рублей, - отметили в милиции.

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