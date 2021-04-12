Фото: перед концертом в Гомеле Александр Солодуха раздал маски пассажирам автобуса

Александр Солодуха раздал маски пассажирам автобуса в Гомеле. Фото: ap6gomel.by

Перед тем, как дать 12 апреля концерт в гомельском Городском центре культуры, белорусский артист Александр Солодуха проехал в автобусе, раздал пассажирам маски и пригласил на свое выступление. Об этом рассказали в автопарке №6 предприятия «Гомельоблавтотранс», который посетил Солодуха.

- В рамках акции «Надень маску в общественном транспорте» состоялась встреча певца с трудовым коллективом. В ходе встречи были получены ответы на заданные вопросы. Свои пожелания Солодуха А.А. оставил в книге почетных гостей, - говорится в информации, опубликованной на сайте автопарка.

Александр Солодуха поздравил водителя автобуса с 50-летием. Фото: ap6gomel.by

Там добавили, что из рук певца водитель автопарка Сергей Слука получил подарок по случаю своего 50-летия.

- Встреча закончилась непосредственно участием певца в профилактической акции. Зайдя на остановке в автобус сам Солодуха А.А. пообщался с пассажирами, - продолжили а автопарке. - Пассажирам в масках были вручены приглашения на концерт, а пассажирам без маски была подарена медицинская маска.

Александр Солодуха раздал маски пассажирам автобуса в Гомеле. Фото: ap6gomel.by

Судя по фото, в числе тех, кто сопровождал артиста в автобусе, - замдиректора предприятия Виталий Атаманчук - бывший зампред Гомельского горисполкома.

В последнее время Солодуха выступает с концертами в больших и маленьких городах Беларуси. В Гомель он приехал с новой программой «Молодые пацаны». Билеты стоят от 15 до 20 рублей.