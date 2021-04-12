Минтруда: На 1 апреля 2021 года в Беларуси безработных стало меньше почти на 14%

В Минтруда рассказали, что на 1 апреля 2021 года в Беларуси количество безработных уменьшилось почти на 14 процентов Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что на 1 апреля 2021 года в Беларуси количество безработных уменьшилось почти на 14 процентов. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- На 1 апреля 2021 года на учете в качестве безработных состояло 8,6 тысяч человек, а на 1 апреля 2020 года – 10 тысяч человек. Под безработными понимаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости и соцзащите в целях поиска подходящего места трудоустройства. Ищут его и готовы приступить к работе, - проинформировали в Минтруда.

В ведомстве отметили, что уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2021 года составил 0,2% и не изменился в сравнении с показателем 2020 года.

- Уровень зарегистрированной безработицы в Витебской, Брестской, Могилевской и Гродненской областях составил 0,3%, в Гомельской и Минской – 0,2%, а в Минске – 0,1%, - добавили в Министерстве труда и социальной защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Топ востребованных профессий в Беларуси назвали в Минтруда.

Самое большое количество вакансий предлагают организации промышленности, а также в здравоохранении и строительстве. (подробности)

В Беларуси открыли «вакансию мечты» – хранитель сусликов.

Необычная вакансия хранителя сусликов появилась в Несвижском районе. (подробности)