Милиция занялась восьмиклассниками, которые под Витебском застрелили лебедя из арбалета

Подростки под Витебском расстреляли лебедя из арбалета. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Витебские правоохранительные органы занялись двумя подростками, которые застрелили лебедя из арбалета. Как мы уже сообщали, это произошло 11 апреля в агрогородке Ольгово под Витебском. Подростки практиковались в стрельбе из арбалета, стреляя в двух лебедей, которые живут на местном пруду. Жители Ольгово рассказывают, что лебеди практически ручные, они даже дали им имена – Лилька и Борька.

Подростки ранили одного из лебедей, стрела арбалета насквозь пронзила его шею. От раны птица умерла. Одного из подростков задержал житель Ольгово Олег Корнеев.

Стало известно, как отреагировали на инцидент правоохранительные органы.

-Все обстоятельства данного происшествия уточняются, правоохранители проводят работу с детьми и их родителями. В отношении взрослых начат административный процесс за невыполнение обязанностей пол воспитанию детей, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Арбалет восьмиклассники нашли во дворе у бабушки одного из них. Оружие принадлежит родителям мальчика, уточнил Александр Колыско.

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