В Полоцке трое детей нашли мину и играли ей в футбол. Фото: читатели портала Gorod214.by

В Полоцке трое детей нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома. Проводилась эвакуация. Об этом сообщает портал Gorod214.by.

- Инцидент произошел 10 апреля, в субботу. У нас в Спасском городке трое детей 7-8 лет нашли противотанковую мину. Они рассказали, что боеприпас находился за жилым домом на улице Комарова. Дети играли миной в футбол, а потом принесли ее к подъезду и положили на скамейку. Я это увидела в окно и рассказала мужу. Мы вызвали милицию, - рассказала жительница дома.

Она добавила, что мина хоть и была без взрывателя, но всех жильцов подъезда эвакуировали.

- Была оцеплена территория. Работали спасатели и сотрудники милиции. Меня очень поразила беспечность детей, - подчеркнула женщина.

Опасную находку забрали саперы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Никто из вас не избежит возмездия». В лесу на Гомельщине нашли мину, набитую листовками в адрес немецких солдат, офицеров и эсэсовцев.

Снаряд обнаружили случайно, когда убирали территорию рядом с мемориальным комплексом на месте сожженной деревни. (подробности)

В Барановичском районе лесник обходил территорию и нашел немецкие снаряды.

А через день тракторист в поле увидел артснаряд и вызвал милицию. (подробности)