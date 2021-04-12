Экс-премьер Беларуси Румас вошел в состав наблюдательного совета «Россельхозбанка»

Румас вошел в состав наблюдательного совета «Россельхозбанка». Фото: БелТА

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас, о котором много говорят в последнее время, стал членом наблюдательного совета «Россельхозбанка» - это один из самых крупных банков РФ. Как сказано в информации на сайте «Россельхозбанка», Румас вошел в состав наблюдательного совета как «представитель Российской Федерации». Кстати, все акции банка принадлежат государству.

Буквально недавно экс-премьера Беларуси заметили в Киеве. Однако Румас прокомментировал слухи о том, что он приехал в жить в Украину, заверив, что это не так, а в Киеве был с рабочей поездкой. Тогда же он говорил, что его кандидатура в наблюдательный совет Россельхозбанка пока не утверждена и объяснил:

- Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России.

До этой информации неофициально сообщалось, что после президентских выборов и протестов Румас выехал за границу Беларуси.

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