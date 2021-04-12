Ученые объяснили, как вакцина от COVID-19 поможет излечить ВИЧ

Ученые надеются, что вакцина от ковида поможет найти пути лечения и от других страшных болезней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцина от COVID-19 подарила человечеству надежду на избавление от ВИЧ, онкологических заболеваний и других неизлечимых болезней, пишет МедикФорум. Сама вакцина не оказывает воздействия на течение этих заболеваний, но технологии, используемые при ее создании, могут быть применены при разработке средств терапии болезней, которые на сегодняшний день являются неизлечимыми.

При создании вакцин от ковида используются уникальные технологии микро РНК. Сейчас ученые уже экспериментируют с технологиями, которые применялись при разработке вакцин от COVID-19. В отчете научной группы Inverse перспективы этого направления расцениваются как «самые радужные», пишет издание.

Все прививки от ковида используют один и тот же принцип – с их помощью организм учится распознавать COVID-19 за счёт спайкового белка, который патоген использует для «приклеивания» к клеткам. Таким же образом, используя технологии микро РНК, ученые надеются научиться предотвращать проникновение в организм человека ряда других смертельно опасных болезней, включая ВИЧ и некоторые виды раковых опухолей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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