В десятый раз: на АЗС Беларуси топливо снова дорожает на 1 копейку

На АЗС Беларуси топливо снова дорожает на 1 копейку Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский государственный концерн по нефти и химии сообщил вечером 12 апреля о новом изменении цен на автомобильное топливо. В сторону повышения - как обычно, на одну копейку. С 13 апреля на автозаправочных станция Беларуси бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,80 руб., АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо - 1,90 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,12 руб. за один литр.

Цены изменяются «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо», объяснили в «Белнефтехиме». В концерне также прокомментировали:

- С начала 2021 года розничные цены увеличены в среднем на 4,9 процента.

Там добавили, что это произошло «с учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на топливо».

Напомним, последнее подорожание топлива в Беларуси было неделю назад - 6 апреля. Нынешнее повышение цен станет десятым с начала года. То есть, в 2021 году цены на АЗС выросли уже на 10 копеек за литр топлива.