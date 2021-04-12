В Минской области будут учить искать и спасать

ПСО "Ангел" проведет учения для волонтеров. Фото: группа "VIII Республиканские учения ПСО "Ангел" - 2021" Вконтакте.

В мае поисково-спасательных отряд «Ангел» проведет трехдневные учения для всех желающих. Чему будут учить? Навыкам, которые необходимы, чтобы найти человека в лесу или в черте города, и самому не потеряться и не пострадать во время поисковых мероприятий.

Как ориентироваться с помощью компаса, что взять с собой, если вы собираетесь принять участие в поисковой экспедиции в лесу и как правильно одеться, как правильно эвакуировать пострадавшего и оказать ему первую помощь, как вести переговоры в радиоэфире, как правильно искать пропавших в лесу и в городе – это неполный список того, что узнают участники учений за три дня.

Занятия будут теоретическими и практическими. Проведут их активисты «Ангела», на счету которых не одна спасенная жизнь.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 мая в ДОЛ «Зарница» (Минская область). Зарегистрироваться на учения можно здесь. Надо успеть сделать это до 1 мая.

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