Следственный комитет рассказал, как в Брестской области женщина более ста раз обманывала доверчивых людей

Эта женщина на Брестчине уговорила знакомых и незнакомых людей купить для нее более ста вещей в кредит. Если она обманула и вас, звоните в СК. Фото: Следственный комитет.

В Брестской области управление Следственного комитета расследует дело о мошенничестве, в котором более сотни эпизодов. Фигурантка дела – 47-летняя женщина, которая нигде не работает. Она умудрилась обмануть сто с лишним человек.

-С января 2019 года по декабрь 2020 года подыскивала знакомых и малообеспеченных граждан, которым предлагала за вознаграждение приобрести для неё в салонах сотовой связи и иных торговых объектах дорогостоящее оборудование с рассрочкой платежа либо в кредит, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Покупали люди для мошенницы мобильные телефоны, смарт-часы, игровые приставки, телевизоры, стиральную машину. Разумеется, она клятвенно обещала, что погашать кредиты будет сама. И разумеется, даже не собиралась этого делать. Все купленные вещи она продавала, деньги тратила по своему усмотрению. Следствие установило более ста эпизодов. Банки, в которых оформлялись кредиты, понесли ущерб более чем на 500 тысяч рублей.

Раньше женщину два раза судили за кражи, теперь ее действия расцениваются как мошенничество в особо крупном размере. Возможно, пострадавших от ее действий может быть больше. Следственный комитет просит всех, кто пострадал от действий мошенницы, сообщить об этом по телефону +375(33) 311-66-11.