Залы на концертах и матчах можно заполнять только наполовину: новые ограничения из-за коронавируса в Минске

В Минске заполняемость залов на концертах и соревнованиях ограничили 50% Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минске из-за коронавируса решили ограничить заполняемость концертных, театральных, спортивных залов 50 процентами. В разделе опубликованных официальных документов на сайте Минского горисполкома появилось решение об изменении документа, принятого год назад.

В рамках комплексного плана санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в Минске, разрешено «проводить культурные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия и соревнования в объектах (концертные залы, театры, цирк, кинотеатры, физкультурно-спортивные учреждения и др.) при условии заполнения мест проведения не более чем на 50% от максимальной заполняемости».

В новом документе также говорится о том, что использовать можно посадочные места для рассадки зрителей не менее 1-1,5 метра друг от друга, а продавать билеты на культурные и спортивные мероприятия - с учетом озвученных условий. Выходит, полные залы в Минске пока не соберет ни одна звезда. До каких пор будут действовать правила, пока не известно.

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