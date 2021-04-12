Видеофакт. В Витебске 11-летний школьник выложил в TikTok ролик, а котором он плюет на могилы героев войны

Одиннадцатилетний мальчик выложил в соцсеть видео, на котором он плюет на могилы героев войны. Фото: кадр из видео.

Одиннадцатилетний школьник из Витебска выложил в TikTok видео, на котором он, прогуливаясь по мемориальному комплексу на Успенской горке, плюет на могилы похороненных там героев Великой Отечественной. Ракурс, с которого снято видео, показывает, что мальчик прогуливается вместе с приятелем, который и производит съемку.

Как сообщает ОНТ, вскоре соцсеть TikTok удалила видео и забанила автора – из-за «вызывающе оскорбительного» содержания ролика. Однако видео успело стать вирусным и широко разошлось по сети. На подростка посыпались гневные комментарии. Он даже попытался извиниться перед хейтерами, но сделал это весьма неуклюже – выглядит так, что мальчик извиняется не за свою выходку, а за то, что получил бан в соцсети.

Школьника возьмут на контроль в правоохранительных органах, сообщает телеканал.

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